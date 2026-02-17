One ui 8.5 porta un grande aggiornamento audio ai creatori di contenuti

Samsung ha annunciato che One UI 8.5 introduce un nuovo sistema audio avanzato, pensato per i creatori di contenuti. La novità permette di migliorare la qualità delle registrazioni effettuate tramite dispositivi Bluetooth, offrendo suoni più nitidi e precisi. Questo aggiornamento mira a facilitare il lavoro di chi crea video e podcast, grazie a strumenti più efficaci per catturare l’audio.

Questo approfondimento sintetizza le novità legate a One UI 8.5 e all' audio avanzato, con un focus su come la nuova utility di sistema Advanced Audio possa migliorare la registrazione audio tramite dispositivi Bluetooth. Le informazioni disponibili indicano un'attenzione particolare al miglioramento qualitativo dell'input audio e a una maggiore flessibilità operativa per contenuti video e podcast. one ui 8.5 e l'audio avanzato. Nell'ambito di One UI 8.5 si è inserita una funzionalità interna denominata Advanced Audio, che abilita la registrazione in formato 24-bit attraverso sorgenti wireless Bluetooth. One UI 8.5 introduce il supporto ai microfoni Bluetooth esterni con registrazione audio in alta qualità. Secondo Samsung, la funzione supporta attualmente quattro microfoni esterni: DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 e MJI Mic 3. Gli utenti possono intervenire su diversi parametri audio.