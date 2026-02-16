Omicidio Quentin Melenchon fa la faccia di bronzo | Siamo noi quelli aggrediti video

Jean-Luc Melenchon, leader di La France insoumise, ha dichiarato che il suo gruppo è stato aggredito più volte, anche dopo l’omicidio di Quentin a Lione. La sua affermazione arriva mentre le tensioni tra i sostenitori di Melenchon e i gruppi di destra si sono intensificate, con alcuni manifestanti che si sono scontrati in strada. Melenchon ha ribadito che il suo partito si sente vittima di attacchi e non condanna ancora fermamente la violenza, nonostante l’episodio che ha scosso la città.

«Che sia chiaro, siamo noi quelli aggrediti: riunione dopo riunione». A dirlo non è un rappresentante della destra francese, ma il leader de La France insoumise Jean-Luc Melenchon, che dopo l'omicidio di Quentin a Lione non riesce ancora a condannare la violenza. Anzi fa la vittima, come dimostra un video pubblicato su Instagram dal Collettivo Nemesis, citato anche dal capo dell'estrema sinistra in un suo congresso. Ma il delirio continua: «Alla fine di gennaio, ogni due giorni nelle ultime tre riunioni che ho tenuto siamo stati aggrediti da gente che una volta si chiama "Collectif Nemesis" e altre volte "Noi vivremo».