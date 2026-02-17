Omicidio Quentin fermato l' assistente di un parlamentare di Mélenchon | qui crolla la sinistra

L'assistente di un parlamentare di Mélenchon è stato arrestato dopo l’omicidio di Quentin Deranque a Lione, un episodio che ha fatto emergere tensioni crescenti nella sinistra francese. La polizia ha scoperto il suo coinvolgimento grazie a testimoni e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che lo mostrano mentre si allontana dalla scena del delitto con un oggetto insanguinato in mano.

La brutale aggressione avvenuta a Lione, costata la vita al militante nazionalista Quentin Deranque, continua a scuotere la Francia e l'Europa intera. Un pestaggio feroce, maturato in un clima di tensione politica inquietante, sul quale la Procura ha aperto un'inchiesta per "omicidio volontario". Nelle ultime ore l'indagine ha registrato una svolta significativa: tra i fermati c'è anche un assistente parlamentare vicino alla sinistra radicale. Secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv, che cita una fonte vicina agli inquirenti, sono quattro le persone fermate in relazione alla morte del giovane. La morte di Quentin si poteva evitare Astrid denuncia anni di violenze antifasciste ignorate e accusa politica e istituzioni di aver sottovalutato il fenomeno, creando un clima di impunità che avrebbe portato fino all'omicidio di Lione, che poteva essere evitato.