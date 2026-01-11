Spara a due uomini in una spedizione punitiva a Sesto Calende | 23enne arrestato per duplice tentato omicidio

A Sesto Calende, nel Varesotto, un uomo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio. L'arresto riguarda una spedizione punitiva avvenuta lo scorso luglio, durante la quale sono stati feriti due uomini. Le indagini hanno portato all'identificazione e alla cattura del sospettato, che ora si trova in custodia.

Un 23enne è stato arrestato nel Varesotto con l'accusa di duplice tentato omicidio per una spedizione punitiva andata in scena lo scorso luglio. Il giovane è sospettato di aver preso parte a una sparatoria anche lo scorso 4 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Spedizione punitiva a Sesto Calende: arrestato ricercato per il duplice tentato omicidio Leggi anche: Macherio, spedizione punitiva con calci, pugni e una mazza da baseball: in 3 a processo per tentato omicidio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Identificato il giovane che ha sparato a Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari: gambizzato per vendicare una lite; Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: individuato l'uomo che ha sparato a Gianluca Pisacane. Spara a due uomini in una spedizione punitiva a Sesto Calende: 23enne arrestato per duplice tentato omicidio - Un 23enne è stato arrestato nel Varesotto con l'accusa di duplice tentato omicidio per una spedizione punitiva andata in scena lo scorso luglio ... fanpage.it

