Militante nazionalista ucciso a Lione si indaga per omicidio volontario Sospeso dal Parlamento un assistente de La France Insoumise sospettato

Quentin Deranque, militante nazionalista, è stato ucciso a Lione durante un'aggressione avvenuta venerdì scorso, e le autorità sospettano un omicidio volontario. La polizia sta indagando sui dettagli dell’attacco, che è avvenuto in una zona frequentata da giovani e ha coinvolto almeno sei aggressori. Nel frattempo, un assistente della France Insoumise è stato sospeso dal Parlamento, poiché è sotto inchiesta per il suo coinvolgimento nei fatti.

La France Insoumise sotto accusa per l’uccisione del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, nel corso di un’aggressione da parte di “almeno sei uomini”, venerdì scorso, a Lione. Tanto che la presidente dell’Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet, ha annunciato la sospensione del “diritto d’accesso” in Parlamento di Jacques-Elie Favrot, l’assistente parlamentare del deputato Raphael Arnault, membro del partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, il cui nome viene ”citato da diversi testimoni” che hanno assistito all’agguato mortale. “La sua presenza tra le mura dell’Assemblea potrebbe causare turbative dell’ordine pubblico”, si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Militante nazionalista ucciso a Lione, si indaga per omicidio volontario. Sospeso dal Parlamento un assistente de La France Insoumise sospettato Quentin Deranque, 23enne militante nazionalista morto in un’aggressione: si indaga per omicidio volontario Quentin Deranque, 23 anni, è stato ucciso durante un'aggressione avvenuta giovedì scorso, e le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio volontario. Lione, morto 23enne militante di estrema destra: era stato aggredito durante un incontro de la France Insoumise Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lione, morto il militante di estrema destra aggredito; Morto Quentin, ragazzo di 23 anni aggredito a Lione: era un militante di estrema destra. Messaggio di Macron; Blitz di Forza Nuova in piazza Bologna: bandiere nere per il nazionalista ucciso a Lione; Lione, ucciso un militante di estrema destra dopo l'aggressione. il presidente Macron: Delitto. Giovane nazionalista ucciso a Lione, sospetti su militanti legati alla Jeune GardeLa procura indaga per omicidio e violenze aggravate; un assistente parlamentare sospeso dall'accesso all'Assemblée nationale mentre Mélenchon nega responsabilità ... laregione.ch Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Il governo accusa MélenchonL'aggressione è avvenuta a margine della conferenza a Sciences Po Lyon dell'europarlamentare del partito di estrema sinistra di La France Insoumise ... affaritaliani.it L'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise, Raphael Arnault, è stato raggiunto dalla sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento. Il suo nome viene "citato da diversi testimoni" nell'aggressione mortale a #QuentinDeranque - facebook.com facebook L'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise, Raphael Arnault, è stato raggiunto dalla sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento. Il suo nome viene "citato da diversi testimoni" nell'aggressione mortale a #QuentinDeranque x.com