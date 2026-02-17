Omicidio di Quentin Deranque fermati cinque sospettati a Lione | tra loro anche due assistenti di un parlamentare di Melenchon

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - Per Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, esponenti di punta del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi), si fa più difficile l'impresa di tenersi lontani dal caso Quentin Deranque. Cinque uomini sono stati arrestati per il pestaggio del militante di estrema destra 23enne che poi è morto in ospedale, sabato 14 febbraio a Lione, con il cranio fracassato. Tra loro ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato Lfi Raphaël Arnault, a sua volta già condannato per avere aggredito nel 2021 un 18enne di estrema destra, sempre a Lione; un altro collaboratore di Arnault, Adrien Besseyre, e Robin Chalendard.