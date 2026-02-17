Omicidio di Quentin Deranque fermati 4 sospettati a Lione | tra loro anche l' assistente di un parlamentare di Melenchon

Quattro persone sono state fermate a Lione nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di sinistra. Jacques-Elie Favrot, collaboratore di Raphael Arnault, è stato preso in custodia e interrogato dopo che gli investigatori hanno collegato il suo nome al caso. La polizia cerca di capire quale ruolo abbia avuto Favrot nei fatti che hanno portato alla morte del giovane di destra.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - A tre giorni dall'assassinio di Quentin Deranque, il giovane militante di estrema destra picchiato a morte da membri di un gruppo di estrema sinistra durante una rissa a Lione, quattro persone sono state fermate e interrogate. Tra loro, secondo quanto riferito dalla tv Bmftv, ci sarebbe Jacques-Élie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise - il partito di Jean-Luc Melenchon - Raphaël Arnault. La morte di Quentin ha provocato enormi polemiche in Francia: in molti accusano La France Insoumise di avere alimentato un clima di odio che ha portato all'omicidio.