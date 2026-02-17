Omicidio di Quentin Deranque fermati 5 sospettati a Lione | tra loro anche l' assistente di un parlamentare di Melenchon

A Lione, cinque persone sono state fermate in relazione all’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di sinistra. Jacques-Elie Favrot, collaboratore del deputato Raphael Arnault, è stato portato in caserma e ascoltato dagli investigatori. La polizia sospetta che possa avere avuto un ruolo nel tragico episodio che ha scosso la città. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta la comunità locale.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - Per Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, esponenti di punta del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi), si fa più difficile l'impresa di tenersi lontani dal «caso Quentin Deranque». Sette uomini sono stati arrestati ieri sera per il pestaggio del militante di estrema destra 23enne che poi è morto in ospedale, sabato 14 febbraio a Lione, con il cranio fracassato. Tra loro ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato Lfi Raphaël Arnault a sua volta già condannato per avere aggredito nel 2021 un 18enne di estrema destra, sempre a Lione; un altro collaboratore di Arnault, Adrien Besseyre, e Robin Chalendard.