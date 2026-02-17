Omicidio di Quentin Deranque fermati 7 sospettati a Lione | tra loro anche l' assistente di un parlamentare di Melenchon

Sette persone sono state arrestate a Lione in relazione all’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche Jacques-Elie Favrot, assistente di un deputato di France Insoumise. Favrot, che lavorava per il parlamentare Raphael Arnault, è stato portato in caserma dopo essere stato trovato nei pressi del luogo del delitto. La polizia sospetta che il suo ruolo possa essere collegato alla tragica morte del giovane di estrema destra. Un testimone ha riferito di aver visto Favrot aggirarsi nei pressi del quartiere poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - Per Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, esponenti di punta del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi), si fa più difficile l'impresa di tenersi lontani dal «caso Quentin Deranque». Sette uomini sono stati arrestati ieri sera per il pestaggio del militante di estrema destra 23enne che poi è morto in ospedale, sabato 14 febbraio a Lione, con il cranio fracassato. Tra loro ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato Lfi Raphaël Arnault a sua volta già condannato per avere aggredito nel 2021 un 18enne di estrema destra, sempre a Lione; un altro collaboratore di Arnault, Adrien Besseyre, e Robin Chalendard.