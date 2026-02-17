Omicidio di Carol Maltesi | ergastolo per Fontana annullato in Cassazione

Davide Fontana ha visto annullare l’ergastolo deciso per l’omicidio di Carol Maltesi, un provvedimento che la Cassazione ha ritenuto ingiusto. La sentenza cambia la sua sorte dopo che i giudici hanno evidenziato errori nella precedente condanna, lasciando aperta la possibilità di un nuovo processo. Fontana, che era stato condannato per aver ucciso Carol nel 2019, potrebbe ora affrontare un nuovo iter giudiziario.

La Suprema Corte annulla l'ergastolo e dispone un nuovo appello per l'ex bancario 47enne, con la premeditazione al centro della decisione La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la condanna all'ergastolo inflitta a Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi. L'ex bancario 47enne dovrà affrontare un nuovo processo d'appello, il cosiddetto "appello ter", che si terrà a Milano davanti a un collegio giudicante diverso. La pronuncia della Suprema Corte, risalente al 10 febbraio, riguarda in particolare l'aggravante della premeditazione, elemento determinante per la durata della pena. Carol Maltesi fu uccisa l'11 gennaio 2022 nella sua abitazione di Rescaldina, in provincia di Milano.