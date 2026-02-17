Omicidio Carol Maltesi la Cassazione annulla per la seconda volta l'ergastolo a Davide Fontana | si torna all'Appello

La Cassazione ha annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il ricorso ha evidenziato irregolarità nelle procedure di condanna. Fontana dovrà quindi affrontare un nuovo processo in Corte d’Assise d’Appello, dopo che la sentenza precedente è stata annullata per la seconda volta. La vicenda giudiziaria si protrae ormai da anni, con la prossima udienza che si terrà tra poche settimane.