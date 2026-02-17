Omicidio Carol Maltesi la Cassazione annulla per la seconda volta l'ergastolo a Davide Fontana | si torna all'Appello
La Cassazione ha annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il ricorso ha evidenziato irregolarità nelle procedure di condanna. Fontana dovrà quindi affrontare un nuovo processo in Corte d’Assise d’Appello, dopo che la sentenza precedente è stata annullata per la seconda volta. La vicenda giudiziaria si protrae ormai da anni, con la prossima udienza che si terrà tra poche settimane.
Davide Fontana dovrà comparire per la terza volta davanti alla Corte d'Assise d'Appello. La Cassazione ha annullato di nuovo la sentenza dell'ergastolo per il 47enne, responsabile dell'omicidio di Carol Maltesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Willy Monteiro, Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo Appello per Gabriele
Tentato omicidio di due ragazze, la Cassazione annulla per la seconda volta: da rifare il processo su Di Maio
La Cassazione ha nuovamente annullato la condanna a cinque anni di reclusione per Francesco Di Maio, coinvolto in un tentato omicidio di due ragazze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Annullato l’ergastolo a Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi; Omicidio Maltesi: annullato l’ergastolo a Davide Fontana; Omicidio Maltesi, Cassazione annulla l’ergastolo. Terzo Appello per Fontana; Delitto di Carol Maltesi, annullato l'ergastolo a Davide Fontana.
Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo a Davide Fontana: processo d’Appello da rifareAccolto il ricorso della difesa di Davide Fontana sulla premeditazione. La pena potrebbe scendere dall’ergastolo a trent’anni in caso di esclusione dell’aggravante. laprovinciadivarese.it
Rescaldina, omicidio Carol Maltesi: di nuovo annullata la sentenza di ergastolo per FontanaLa Cassazione ha ordinato di ripetere il processo d'Appello. Al centro l'aggravante della premeditazione, se riconosciuta scatterebbe la pena massima ... rainews.it
Cassazione annulla l’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi, si riapre il processo. facebook