Omicidio Willy Monteiro Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi nuovo Appello per Gabriele

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione conferma in via definitiva l'ergastolo a Marco Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro. Appello ter per il fratello Gabriele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

omicidio willy monteiro cassazioneOmicidio Willy Monteiro, Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo Appello per Gabriele - La Cassazione conferma in via definitiva l’ergastolo a Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro. Scrive fanpage.it

Omicidio Willy Monteiro Duarte: ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele - Nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele per rivedere le attenuanti. Come scrive blogsicilia.it

omicidio willy monteiro cassazioneWilly,Cassazione dispone appello ter per Gabriele Bianchi - La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per r ... Come scrive ansa.it

