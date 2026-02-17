Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi ergastolo annullato dalla Cassazione a Davide Fontana | ci sarà un terzo processo d' appello

La Cassazione ha annullato l’ergastolo di Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando di nuovo il caso davanti a un tribunale di appello. Fontana dovrà affrontare un terzo processo, dopo che la sentenza precedente è stata annullata per motivi procedurali. La decisione arriva a pochi mesi dalla condanna definitiva e apre la strada a nuovi accertamenti sulle responsabilità.

Si riparte, altro processo. La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpina, è arrivata lo scorso 10 febbraio e sarebbe legata all'aggravante della premeditazione, riconosciuta nell'appello bis celebrato lo scorso maggio a Milano. Era stata già allora la Cassazione a chiedere ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di valutare nuovamente l'eventuale sussistenza dell’aggravante della premeditazione, tra i recenti motivi d'appello sollevati dal difensore Stefano Paloschi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

