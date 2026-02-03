Pallanuoto | l’Ungheria vola in finale agli Europei Battuta ai rigori la Grecia

L’Ungheria si aggiudica la semifinale agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. La squadra magiara ha battuto la Grecia ai rigori e ora si prepara alla finale. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. La tensione è salita quando il punteggio è rimasto in parità, ma alla fine sono stati i tiri dal dischetto a decidere il risultato.

Si è appena conclusa la prima semifinale degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Funchal (Portogallo). A conquistare l'accesso all'ultimo atto che si disputerà giovedì 5 febbraio è l' Ungheria. Battuta ai rigori al termine di un match pieno di emozioni la Grecia campionessa del mondo in carcia con il risultato di 12-11. Partita molto bloccata, nella quale a prevalere sono le difese e i tanti errori al tiro delle due compagini, vista anche la tensione di una sfida importantissima. Da segnalare anche le performance eccezionali dei due portieri. Il primo allungo l'Ungheria l'ha messo a segno nel quarto iniziale, chiuso sul vantaggio di 3-1.

