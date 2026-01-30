Djokovic l’immortale A sorpresa batte Sinner e vola in finale

Novak Djokovic sorprende ancora tutti. A sorpresa, batte Jannik Sinner e si guadagna una posizione in finale. La partita si presenta come un incontro difficile da prevedere, con Djokovic che dimostra tutta la sua esperienza contro un Sinner più giovane e agile. Il risultato finale lascia senza parole, confermando che nel tennis, alla fine, conta la testa.

La partita che non ti aspetti. E il risultato impossibile da pronosticare. Troppa differenza, di età, di freschezza atletica, di velocità e pesantezza di palla. Poi però c’è Novak Djokovic, non lo chiamano the Goat per caso, e allora tutti i numeri e i calcoli vanno a farsi benedire. Si entra in un’altra dimensione. A trentotto anni suonati, reduce da un’opaca e fortunata prestazione contro Lorenzo Musetti, il serbo tira fuori dal cilindro una prestazione sbalorditiva, come non si vedeva da almeno un paio d’anni, forse di più, porta Jannik Sinner al quinto, dopo essere stato indietro due set a uno, entra in modalità trance agonistica, salva otto palle break, di cui tre consecutive, e infine chiude 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

