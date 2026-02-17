Oltre la propaganda di Trump | la nuova era delle guerre eterne

Il nome di Donald Trump compare nel titolo di una notizia riguardante le sue dichiarazioni sulla fine di otto guerre, ma i fatti mostrano una realtà diversa. Le tensioni tra Thailandia e Cambogia, così come il conflitto tra Israele e Hamas, continuano a provocare scontri e violenze, nonostante le affermazioni del presidente statunitense. Nel 2026, i combattimenti in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico si intensificano, con nuove vittime e distruzioni che smentiscono le sue rivendicazioni di pace.

di Maddalena Binda, Redazione sito ASviS – Allenza Italiana per lo sviluppo sostenibili – pubblicato il 27 gennaio 2026 Dagli scontri tra Thailandia e Cambogia alla guerra tra Israele e Hamas, il presidente statunitense Donald Trump ha più volte rivendicato di aver "posto fine" a otto guerre, ritenendo così di meritarsi il Nobel per la pace. Questa retorica nasconde però una realtà molto diversa: il mondo è sempre meno pacifico. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un costante aumento dell'instabilità politica, del numero e dell'intensità dei conflitti e della frammentazione geopolitica, tanto che Papa Francesco definì la situazione globale come una "guerra mondiale a pezzi".