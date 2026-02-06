Presutti Pd | Gara di oltre 10 milioni per gli asfalti il centrodestra va oltre l' ordinaria amministrazione per la propaganda
La polemica sulla gara europea da oltre 10 milioni di euro per i lavori stradali a pochi giorni dal voto infuria nel centrodestra. Presutti del Pd denuncia che il centrodestra sta usando questa occasione per una propaganda oltre l’ordinaria amministrazione. La gara, che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade, scadrà tra 48 ore e già si sollevano dubbi sulla trasparenza e sui tempi stretti adottati. La vicenda rischia di diventare uno dei temi caldi in vista delle prossime elezioni.
Esplode la polemica su una gara europea da oltre 10 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine che scadrà a 48 ore dal voto. A sollevarla è il consigliere comunale del Partito democratico Marco Presutti che ha presentato un'interrogazione urgente sostenendo che la.
Presutti (Pd): “Sull'ex Fea ora un ricorso al Tar. Rischiamo di pagare milioni per l'incapacità del centrodestra"
Interrogazione di Di Marco (Pd) sulla Città della Musica: "Oltre 3 milioni spesi, il progetto va completato"
Domani il consigliere di Italia Viva, Di Marco, terrà un’interrogazione sulla Città della Musica.
Presutti (Pd) attacca la giunta Masci: Persi 100 mila euro di fondi per il mattatoio a causa della sciatteria del centrodestraIl consigliere comunale interviene attaccando l'amministrazione comunale Masci in merito ai presunti fondi persi per la ristrutturazione del mattatoio ... ilpescara.it
