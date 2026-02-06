Presutti Pd | Gara di oltre 10 milioni per gli asfalti il centrodestra va oltre l' ordinaria amministrazione per la propaganda

La polemica sulla gara europea da oltre 10 milioni di euro per i lavori stradali a pochi giorni dal voto infuria nel centrodestra. Presutti del Pd denuncia che il centrodestra sta usando questa occasione per una propaganda oltre l’ordinaria amministrazione. La gara, che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade, scadrà tra 48 ore e già si sollevano dubbi sulla trasparenza e sui tempi stretti adottati. La vicenda rischia di diventare uno dei temi caldi in vista delle prossime elezioni.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.