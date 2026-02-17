Nicoletta Polla-Mattiot, insegnante di comunicazione, ha scritto «Il silenzio è rivoluzione» per mostrare come il silenzio possa diventare una risorsa potente in un mondo sempre più rumoroso. La sua esperienza come fondatrice dell’Accademia del silenzio le permette di esplorare il valore nascosto di momenti di calma e ascolto profondo, spesso trascurati nella nostra vita quotidiana.

LA RECENSIONE. Nicoletta Polla-Mattiot, insegnante di comunicazione, è l’autrice di «Il silenzio è rivoluzione - Ascoltare il suono segreto della vita» e fondatrice dell’Accademia del silenzio. «Il silenzio è quell’istante in cui la vita cessa di essere rincorsa e semplicemente accade». Siamo immersi quotidianamente in una realtà iperveloce e perennemente connessa, dove il rumore – digitale e sociale – occupa ogni singolo spazio della nostra vita. Occuparsi del silenzio significa perciò compiere un atto estremo e rivoluzionario, scegliendo di nuotare controcorrente rispetto al flusso anonimo e travolgente del rumore quotidiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Oltre il frastuono globale, alla scoperta del silenzio come risorsa vitale

Negli ultimi anni, i rottami di alluminio sono passati da sottoprodotto industriale a risorsa strategica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.