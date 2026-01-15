La corsa globale ai rottami di alluminio | Ue Usa e Cina puntano ad una risorsa strategica

Negli ultimi anni, i rottami di alluminio sono passati da sottoprodotto industriale a risorsa strategica. L'interesse crescente di Unione Europea, Stati Uniti e Cina evidenzia una trasformazione fondamentale nel settore, sottolineando l’importanza di riciclare e valorizzare questa materia prima secondaria. La competizione globale per i minerali critici rende i rottami di alluminio un elemento chiave nella transizione verso un’economia più sostenibile e autonoma.

Per anni i rottami di alluminio sono stati considerati un semplice sottoprodotto industriale, materia prima di seconda fascia in un mercato dominato dalla produzione primaria; oggi, invece, si trovano al centro della guerra globale per i minerali critici. La svolta arriva dall’Unione Europea, che ha individuato negli scarti una risorsa strategica per raggiungere gli obiettivi di autonomia industriale e di riduzione delle emissioni. Secondo il Commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maroš Sef?ovi?, oltre un milione di tonnellate di rottami lasciano ogni anno il blocco sotto forma di esportazioni, erodendo un patrimonio industriale che servirebbe alla transizione verde europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La corsa globale ai rottami di alluminio: Ue, Usa e Cina puntano ad una risorsa strategica Leggi anche: L'UE intensifica gli sforzi per combattere la fuoriuscita di rottami di alluminio Leggi anche: Salute globale e geopolitica. L’Africa tra Usa, Cina e il dilemma Ue La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alluminio, Mario Conserva presidente Face: serve un dazio sui rottami - Introdurre un dazio temporaneo e mirato sull’esportazione dei rottami di alluminio dall'Unione Europea. tg24.sky.it Riciclo alluminio, Braghi (Novelis): «L’Europa con la Cina rischia di perdere anche i rottami» - Il presidente della divisione europea del colosso mondiale del riciclo dell’alluminio avverte: «L’export record di rottami verso Asia e Usa mette a rischio riciclo, investimenti e occupazione. corriere.it

L'UE intensifica gli sforzi per combattere la fuoriuscita di rottami di alluminio - Il Commissario europeo al Commercio Maroš Šefcovic ha annunciato che Bruxelles sta preparando nuove misure per limitare l’export di rottami di alluminio, nel tentativo di contrastare la crescente fuga ... quotidiano.net

Domani, Lunedì alle 10.05 sarò su Rai Tre a Restart per parlare di riarmo globale e della nuova corsa agli armamenti. Nel 2024 la spesa militare mondiale ha toccato i 2.700 miliardi di dollari: un record storico. L’Italia partecipa con entusiasmo: oltre 34 miliardi facebook

Il rame aggiorna i massimi storici oltre i 13.000 dollari a tonnellata e manda un segnale chiaro ai mercati: la corsa globale alla sicurezza degli approvvigionamenti sta accelerando. A sostenere i prezzi non è solo l’espansione strutturale della domanda legata x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.