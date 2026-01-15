La corsa globale ai rottami di alluminio | Ue Usa e Cina puntano ad una risorsa strategica

Negli ultimi anni, i rottami di alluminio sono passati da sottoprodotto industriale a risorsa strategica. L'interesse crescente di Unione Europea, Stati Uniti e Cina evidenzia una trasformazione fondamentale nel settore, sottolineando l’importanza di riciclare e valorizzare questa materia prima secondaria. La competizione globale per i minerali critici rende i rottami di alluminio un elemento chiave nella transizione verso un’economia più sostenibile e autonoma.

Per anni i rottami di alluminio sono stati considerati un semplice sottoprodotto industriale, materia prima di seconda fascia in un mercato dominato dalla produzione primaria; oggi, invece, si trovano al centro della guerra globale per i minerali critici. La svolta arriva dall’Unione Europea, che ha individuato negli scarti una risorsa strategica per raggiungere gli obiettivi di autonomia industriale e di riduzione delle emissioni. Secondo il Commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maroš Sef?ovi?, oltre un milione di tonnellate di rottami lasciano ogni anno il blocco sotto forma di esportazioni, erodendo un patrimonio industriale che servirebbe alla transizione verde europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

