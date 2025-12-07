Alla ricerca di un silenzio che parla Ecco Il grande frastuono di Roy Chen

Dopo il successo di Anime, epopea che attraversa secoli e reincarnazioni, e dopo il racconto intimo e delicato sulla salute mentale, Chi come me, Roy Chen conferma la sua capacità di incantare il lettore con un nuovo, originale romanzo. “Il grande frastuono”, pubblicato da Giuntina e tradotto da Silvia Pin, è un incalzante racconto della vita di tre protagoniste – Gabriela, Noa e Tzipora – legate fra loro perché figlia, mamma e nonna. Non solo caratteri a confronto, ma tre generazioni che ci parlano, in poche ore, delle loro esistenze. Gabriela è un’adolescente talentuosa, suona il violoncello ed è alle prese con le prime inquietudini che si incrociano con la tragicità della vita di un compagno di scuola, il suo primo amore. 🔗 Leggi su Formiche.net

