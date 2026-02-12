Sfilata di carnevale lunedì è il gran giorno dei carri in centro storico

Udine si appresta a vivere il suo carnevale. Lunedì 16 febbraio si terrà la tradizionale sfilata dei carri nel centro storico. È un momento atteso da anni, con la Mascherata udinese che quest’anno compie trent’anni. La festa torna a riempire le strade del cuore della città, portando colori, musica e tanta allegria.

Udine si prepara a vivere una nuova edizione del carnevale. Lunedì 16 febbraio, nel cuore dei festeggiamenti cittadini, torna la Mascherata udinese, che quest’anno celebra lo storico traguardo dei trent’anni dalla prima edizione datata 17 febbraio 1996. Trenta saranno anche le attrazioni protagoniste della parata: 17 carri allegorici, nove gruppi mascherati, tre bande musicali e un gruppo majorette, per un totale di 1200 persone in sfilata tra figuranti, musicisti e performer. Un grande corteo che per lungo tutto il centro storico porterà colori, creatività e internazionalità, con la partecipazione di gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, ma anche dalla Croazia e, oltreoceano, dal Brasile.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Carnevale

La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia.

Questa mattina, in centro storico, si poteva vedere ancora qualche traccia delle feste di Carnevale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Ultime notizie su Udine Carnevale

Argomenti discussi: Viaggio tra i Carnevali più belli, antichi e spettacolari d’Italia; Carnevale è… Mirano 2026: colori, musica e tradizione per tutta la comunità; Sito Istituzionale | Carnevale nel Municipio VIII; Carnevale 2026, festa diffusa nel capoluogo e nelle frazioni.

Carnevale a Udine. Lunedì 16 febbraio la sfilata in centroDopo il grande successo registrato dal ritorno dei carri allegorici in centro storico lo scorso anno, Udine si prepara a vivere una nuova, attesissima edizione del Carnevale. Lunedì 16 ... udine20.it

San Nicandro Garganico, carri allegorici da record: città gremita per la prima sfilata di CarnevaleÈ iniziata con numeri da record la rassegna dei carri allegorici di San Nicandro Garganico, che ha vissuto una prima ... immediato.net

Troppo vento, annullata la prima sfilata del Carnevale di Tempio facebook