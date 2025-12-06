Il Comune sospende i lavori in centro e stanzia oltre 20 mila euro per aiutare i commercianti
Un sostegno concreto per le attività commerciali coinvolte dai cantieri in centro. Questo è quanto ha deciso l'amministrazione comunale di Seregno, dove in queste settimane sono in corso i lavori di riqualificazione di alcune vie del centro, con una nuova pavimentazione di pregio. Non solo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
