Guasto all' Air Force one decolla verso Davos ma deve riatterrare in Usa Trump | Groenlandia? Probabile soluzione con l' Europa

Un guasto elettrico ha costretto l'Air Force One a interrompere il viaggio verso Davos, con Trump che ha annunciato il possibile utilizzo della Groenlandia come soluzione con l'Europa. La Casa Bianca ha confermato che il presidente raggiungerà comunque il vertice svizzero con un altro velivolo, garantendo la partecipazione all'evento internazionale.

«Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione con l'Europa». L'ha detto Donald Trump rispondendo ai microfoni dell'emittente NewsNation sul futuro della Groenlandia, prima di salire a bordo dell'Air Force one. «Possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni» ha poi aggiunto. Donald Trump e la sua squadra si imbarcheranno su due aerei più piccoli per volare a Davos dopo che l'Air Force One è stato costretto a rientrare dopo un problema elettrico. Lo riporta Cnn. In una nota della Casa Bianca si legge che «dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Guasto all'Air Force one, decolla verso Davos ma deve riatterrare in Usa. Trump: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa» Groenlandia, Trump verso Davos minaccia l’EuropaLa recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha riacceso i timori di tensioni commerciali a livello globale. Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi»?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari La disputa tra Ue e Stati Uniti sulla Groenlandia si intensifica, con Donald Trump che suggerisce di coinvolgere la NATO per risolvere la questione danese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Groenlandia, le ultime notizie in diretta | Guasto all'Air Force one, decolla verso Davos ma è costretto a riatterrare in Usa. Trump: Groenlandia? Probabile soluzione la Europa; L’Air Force One costretto a rientrare, un guasto elettrico interrompe il viaggio di Trump verso Davos; Davos, media Usa: L’air force one con a bordo Trump torna indietro per un guasto elettrico. Trump: «Groenlandia, probabile soluzione a Davos»Le ultime news su che cosa sta succedendo in Groenlandia. La Casa Bianca: problema elettrico, il presidente raggiungerà il vertice in Svizzera con un altro aereo ... corriere.it Buongiorno a tutti. Sono in contatto con Enel che ha attivato diverse task force ulteriori perché hanno nel territorio della Città Metropolitana (Mandas , Siurgus Donigala, etc) e del Medio Campidano numerosi paesi al buio compreso parte del nostro. Il guasto, r - facebook.com facebook

