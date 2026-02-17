Olimpiadi problemi con la carta di credito in un bar | a Livigno Snoop Dogg regala cinque biglietti

Durante una visita a Livigno, Snoop Dogg ha incontrato problemi con la carta di credito mentre si fermava in un bar, un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza del rapper statunitense, noto per il suo stile vivace, ha portato un'onda di curiosità tra gli spettatori, che hanno assistito anche a un suo breve soggiorno al parterre dello Snow Park durante la finale di half-pipe femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.