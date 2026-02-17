Olimpiadi problemi con la carta di credito in un bar | a Livigno Snoop Dogg regala cinque biglietti
Durante una visita a Livigno, Snoop Dogg ha incontrato problemi con la carta di credito mentre si fermava in un bar, un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza del rapper statunitense, noto per il suo stile vivace, ha portato un'onda di curiosità tra gli spettatori, che hanno assistito anche a un suo breve soggiorno al parterre dello Snow Park durante la finale di half-pipe femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Livigno (Sondrio), 13 febbraio 2026 – Snoop Dogg ha fatto visita alla località alpina per tifare alla finale di snowboard, portando con sé una collana “olimpica” che ha mostrato durante l’evento.
Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Snoop Dogg fa tappa a Livigno Tedoforo a Varese, sciatore a Cortina, il rapper statunitense si muove per le località olimpiche e arriva in Valtellina Alice Monni facebook
