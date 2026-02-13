Livigno (Sondrio), 13 febbraio 2026 – Snoop Dogg ha fatto visita alla località alpina per tifare alla finale di snowboard, portando con sé una collana “olimpica” che ha mostrato durante l’evento. La sua presenza ha attirato l’attenzione di fan e media, ma a distinguersi è stato anche il party esclusivo con ospiti vip e Bugs Bunny, che ha reso la serata ancora più speciale.

Livigno (Sondrio), 13 febbraio 2026 – Le Olimpiadi hanno la loro indiscussa star: parliamo del rapper Snoop Dogg, che in questi giorni sta impazzando sui social con le sue apparizioni in Lombardia. La storia in salsa lombarda dell’artista statunitense ha avuto inizio (a sorpresa) in una delle ultime tappe del viaggio della torcia olimpica, quella di Gallarate, quando la leggenda del rap mondiale ha fatto la sua comparsa nella città in provincia di Varese, nelle vesti di tedoforo, accolto da una folla di persone. Poi il rapper ha fatto tappa a Milano, andando a visitare il Team Usa al Villaggio Olimpico per poi rendersi protagonista di una memorabile visita alla Balera dell’Ortica, dove ha giocato a bocce insieme a Mario Lopez, attore e presentatore (noto in Italia per essere stato uno dei protagonisti dell’iconica serie tv anni Novanta “Bayside School”). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Snoop Dogg a Livigno: il tifo alla finale snowboard, la collana “olimpica” e poi la festa vip (con Bugs Bunny)

Questa mattina a Gallarate, Snoop Dogg ha acceso la torcia olimpica durante la 59esima tappa del viaggio della fiamma.

Snoop Dogg ha partecipato al percorso della torcia olimpica a Gallarate, portando un tocco di musica e allegria.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Snoop Dogg a sorpresa a Livigno ed è subito festa - Video; Olimpiadi: a Livigno parata di stelle per godersi le magie dell'half-pipe; Da Tom Cruise a Mariah Carey e Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina, i vip e gli ospiti: da Tom Cruise e Snoop Dogg, da Mariah Carey a Bocelli. Dove vedere la cerimonia d'apertura.

Snoop Dogg a Livigno: il tifo alla finale snowboard, la collana olimpica e poi la festa vip (con Bugs Bunny)Dopo aver portato la torcia a Gallarate, provato il curling e imparato a sciare, giocato alle bocce alla Balera dell’Ortica, il leggendario rapper americano è sbarcato in Valtellina. E anche questa vo ... ilgiorno.it

Milano Cortina: Snoop Dogg arriva a Livigno e fa festa con Bugs BunnyUna improbabile coppia che si materializza a Livigno. ansa.it

Snoop Dogg indubbiamente uno dei protagonisti di queste Olimpiadi x.com

L’Eroe del giorno è Snoop Dogg. In realtà sarebbe quasi l’Eroe della settimana, visto che non si schioda da Cortina. Un sentimento contrastante ci accompagna in questo bombardamento mediatico. Intanto, diciamo che di questi tempi non è che l’America ci st - facebook.com facebook