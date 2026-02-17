Milano Cortina per l’Italia è oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità

L’Italia ha conquistato la sua seconda medaglia nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, dopo che la squadra italiana ha battuto i favoriti norvegesi nella finale. Il risultato è arrivato grazie a una prestazione intensa e senza errori, che ha sorpreso gli avversari e fatto esplodere di gioia i tifosi italiani presenti in tribuna.

Per l'Italia quella di Milano Cortina 2026 è la seconda medaglia nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità ai giochi Olimpici Invernali. L'ultima era stata quella d'oro vinta a Torino 2006 Altra gara altro oro per l'Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra composta da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti si è appena aggiudicata la medaglia d'oro nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità alla Speed Skating Arena di Rho. Si tratta della ventiquattresima medaglia per l'Italia in questi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ed esattamente del nono oro.