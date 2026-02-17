LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | Italia in finale nel team-pursuit!

L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti. La squadra azzurra ha mostrato grande determinazione, battendo il record precedente e guadagnando un posto tra le migliori. Oggi, gli atleti si preparano a sfidare le altre nazionali per conquistare una medaglia. La competizione si svolge nella pista di Cortina, dove le temperature rigide hanno reso il ghiaccio particolarmente duro.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.