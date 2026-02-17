LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | EROICI! L’Italia è oro nel team-pursuit | USA frantumati!

L’Italia ha conquistato l’oro nel team pursuit di short track, battendo gli Stati Uniti e rompendo il loro record. La vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e piena di energia, che ha visto gli azzurri mantenere il ritmo fino alla fine. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione, regalando una medaglia storica ai tifosi presenti a Cortina.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia in finale nel team-pursuit!L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: team-pursuit e staffetta maschile all’attacco!Il team italiano di inseguimento e la staffetta maschile scendono in pista oggi, perché vogliono conquistare medaglie importanti.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Video Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
