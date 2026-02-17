LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | EROICI! L’Italia è oro nel team-pursuit | USA frantumati!

L’Italia ha conquistato l’oro nel team pursuit di short track, battendo gli Stati Uniti e rompendo il loro record. La vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e piena di energia, che ha visto gli azzurri mantenere il ritmo fino alla fine. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione, regalando una medaglia storica ai tifosi presenti a Cortina.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia in finale nel team-pursuit! L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l'attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: team-pursuit e staffetta maschile all'attacco! Il team italiano di inseguimento e la staffetta maschile scendono in pista oggi, perché vogliono conquistare medaglie importanti.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Giorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato.

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 17 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Da quando sono partite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tutti sono impazziti per le spille a tema, tanto che si parla di "pin mania". Dove vengono distribuite gratuitamente le spille di Milano Cortina.

Ipotesi Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi.