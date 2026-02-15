Milano Cortina argento Italia nello snowboard | è record di medaglie sono 21! Superata Lillehammer 1994

Eguagliato con l’oro di Federica Brignone e subito superato con l’argento nello snowboard con la coppia Moioli-Sommariva il record di 20 medaglie stabilite a Lillehammer 1994. Adesso l’Italia è a quota 21 medaglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato l’Italia a un nuovo record ai Giochi di Milano-Cortina 2026, vincendo l’argento nello snowboardcross a squadre miste.

