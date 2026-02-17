Olimpiadi Milano Cortina 2026 Achille Lauro ospite della chiusura | Sono onorato
Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una decisione che ha sorpreso molti appassionati. Il cantante ha condiviso su Instagram di essere felice e grato per l’invito, aggiungendo che non vede l’ora di salire sul palco. La scelta di coinvolgere Lauro ha suscitato commenti tra i tifosi, che attendono con interesse il suo intervento.
Achille Lauro sarà il protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante che su Instagram si è detto onorato per aver ricevuto questo invito. Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’appuntamento è per il 22 febbraio 2026 quando Achille Lauro salirà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali. L’evento verrà trasmesso su Rai 1 in diretta. Il cantante, che era già stato scelto come tedoforo per portare la Fiamma Olimpica, ha commentato la sua partecipazione allo show nelle Stories di Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
Achille Lauro ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: “Sono onorato”
Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché è stato scelto come ospite d’onore.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: anche Achille Lauro alla Cerimonia di chiusura
Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, annunciando il suo coinvolgimento con un post sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; La guida definitiva di Milano Cortina 2026: gli indirizzi imperdibili tra sport e lifestyle, arte e design.
Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 17 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo ... oasport.it
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 17 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già storia. La spedizione azzurra, infatti, ha già abbattuto il record di medaglie ai Giochi Invernali che resisteva da ben 32 anni, da Lillehammer 1994. All’e ... tuttosport.com
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 17 febbraio in Valtellina facebook