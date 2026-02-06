Niente royal in gara come atleti invece alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è segnata dall’assenza di rappresentanti reali alle gare. La principessa Anna d’Inghilterra è stata l’unica royal a fare visita in Italia, ma non prenderà parte alle competizioni. Gli organizzatori avevano annunciato la presenza di alcune figure di rilievo, invece, nessuna famiglia reale parteciperà alle gare o alla cerimonia di apertura. La presenza di Anna ha comunque attirato l’attenzione sulla manifestazione, che si svolge tra milanese e cortinese con grande aspettativa.

P arata di royal per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La prima ad arrivare in Italia è stata la principessa Anna d'Inghilterra. La 75enne è un'ex atleta olimpica a Montreal 1976 ed è attualmente a capo della British Olympic Association. Dall'Olanda sono arrivati re Willem-Alexander, la regina Maxima e la principessa Amalia. A Milano anche il granduca Henri di Lussemburgo. Presenti anche Re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia di Svezia per supportare i 110 atleti svedesi. La principessa ereditaria Vittoria parteciperà, invece, ai Giochi Paralimpici. Non mancherà una delegazione da Oslo: presenti anche Harald e Sonja di Norvegia.

