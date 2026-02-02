Olimpiadi la squadra azzurra di Milano Cortina | tutti gli atleti italiani

La squadra italiana si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026. Tutti gli atleti azzurri sono pronti a scendere in campo in tutte le 16 discipline in calendario. L’Italia, che ospita i Giochi, ha convocato gli atleti per ogni sport, dimostrando una presenza completa e determinata. La squadra si sta allenando duramente, aspettando solo il via ufficiale delle competizioni.

Il gruppo degli azzurri, sport per sport, per i Giochi del 2026. L'Italia, come nazione ospitante, è presente in tutte le 16 discipline in programma. Milano Cortina 2026, ufficiale la squadra azzurra: 109 atleti convocati dalla FISI La FISI ha annunciato ufficialmente, con la delibera n.

