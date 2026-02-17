Olimpiadi il programma del 17 febbraio | italiani in gara e possibili medaglie
Il 17 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina vedranno protagonisti italiani in diverse discipline, con alcune occasioni per conquistare medaglie importanti. La giornata si presenta ricca di appuntamenti, tra sci alpino, biathlon e snowboard, che potrebbero regalare sorprese e soddisfazioni agli atleti italiani. Con le gare ancora aperte, gli atleti sono pronti a dare il massimo per salire sul podio e lasciare il segno in questa fase finale dei Giochi.
Sarà un’altra giornata importante alle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti gli italiani in gara, il programma e le possibili medaglie Le Olimpiadi si stanno lentamente avviando verso la loro parte finale, ma con tanti titoli ancora da assegnare e che potrebbero cambiare il volto dei Giochi. Di sicuro, l’Italia può dirsi soddisfatta. Gli Azzurri hanno già fatto record di ori e di medaglie complessive. Anche oggi, però, ci sono dei risultati da portare a casa e che potrebbero far gioire gli Azzurri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
Olimpiadi, il programma del 14 febbraio: italiani in gara e possibili medaglie
Il 14 febbraio, gli atleti italiani scenderanno in pista a Pechino per cercare di ottenere medaglie, portando avanti le loro speranze di successo.
Olimpiadi 2026, programma 7 febbraio: gli azzurri in gara oggi e le possibili medaglie
Oggi, a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli italiani puntano alle medaglie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Combinata, curling e tanto altro: il programma del 9 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 15 febbraio; Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Wierer-Vittozzi, Sighel, Tabanelli e molto altro: programma del 14 febbraio.
Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare del 15 febbraioUn'altra giornata di speranze per gli azzurri e di emozioni con le Olimpiadi Milano Cortina. Attesa per il gigante femminile di oggi - alle 10 e alle 13,30 - con una nuova sfida per Federica Brignone, ... tg.la7.it
Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Il pattinaggio di figura con Lara Naki Gutmann e i ragazzi del biathlonP rosegue la seconda settimana di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e anche oggi il programma è ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. A cominciare dalla staffetta 4×7,5km ... iodonna.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 17 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook
Programma #Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com