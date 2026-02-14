Olimpiadi il programma del 14 febbraio | italiani in gara e possibili medaglie

Il 14 febbraio, gli atleti italiani scenderanno in pista a Pechino per cercare di ottenere medaglie, portando avanti le loro speranze di successo. La giornata si preannuncia intensa, con diverse discipline in programma e molti atleti pronti a dare il massimo. Tra le competizioni in calendario, ci sono alcuni eventi chiave che potrebbero regalare soddisfazioni alla nostra squadra. Gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento, sperando in risultati importanti.

L’Italia si appresta a vivere un’altra grande giornata di Olimpiadi invernali: il programma del 14 febbraio, italiani in gara e speranze di medaglia Un’altra grande giornata di sport è pronta a iniziare. Si parte alle 9:00 con il salto con gli sci, che vedrà tra le protagoniste Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer. Solo cinque minuti dopo, si riparte con il curling femminile. Constantini e compagne se la vedranno con la Cina in un match delicato, in cui servirà grande strategia. Alle 10:00 è in programma la prova cronometrata di bob: in gara Giada Andreutti e Simona De Silvestro.🔗 Leggi su Sportface.it

Oggi, a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli italiani puntano alle medaglie.

Alle ore 15:00, in diretta streaming, il freestyle maschile aprirà la giornata di gare delle Olimpiadi 2026, con gli italiani Matteo Bianchi e Luca Rossi pronti a sfidarsi sulla neve di Livigno, dove le condizioni climatiche hanno costretto gli organizzatori a modificare leggermente il percorso rispetto alle prove precedenti.

Olimpiadi gare di oggi 14 febbraio, programma, italiani, orari. Voglia di rivincita per Dorothea Wierer e Pietro Sighel, Arianna Fontana di nuovo sul ghiaccioSperanze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile ... iodonna.it

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 14 febbraio in Valtellina facebook

