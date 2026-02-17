Donald Trump è pronto a venire a Milano per la finale olimpica di hockey | autorità in allerta

Donald Trump intende visitare Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio, dopo aver ricevuto l’invito delle autorità locali. La presenza dell’ex presidente degli Stati Uniti, prevista per questo fine settimana, ha già messo in allerta le forze dell’ordine, che si organizzano per garantire la sicurezza in città. La possibile visita, che potrebbe durare poche ore, ha attirato l’attenzione di residenti e commercianti, preoccupati per un’eventuale affluenza massiccia di sostenitori.

Milano si prepara a una possibile visita lampo di Donald Trump, legata esclusivamente alla finale olimpica dell' hockey su ghiaccio maschile. L'arrivo del presidente degli Stati Uniti dipenderà quindi dall'eventuale qualificazione del team Usa alla partita per l'oro, in programma alle ore 14 di domenica 22 febbraio all' arena Santa Giulia. In quel caso, secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l' Air Force One presidenziale sarebbe pronto ad atterrare nel capoluogo lombardo. Le autorità milanesi sono state pre-allertate da Roma e la macchina organizzativa si è già messa in moto. Prefettura e questura hanno iniziato a pianificare il dispositivo di sicurezza, dopo quello messo in campo per la visita del vicepresidente J.