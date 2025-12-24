L’emergenza abitativa colpisce anche i giovani stranieri in cerca di un alloggio, spesso costretti a lunghe attese o a condividere spazi precari. Molti di loro, in difficoltà, si trovano in fila per un pasto, in un contesto di crescente esclusione sociale. Questa realtà evidenzia le sfide di un sistema che fatica a garantire un’adeguata accoglienza e supporto a chi ne ha più bisogno.

di Giulia Beneventi Lei si chiama Maria Diletto ma tante persone, che vivono in strada e a cui la sua associazione porta pasti caldi e beni di prima necessità, la chiamano ‘mamma’ o ‘sorella’. Una volta a settimana La Nuova Luce organizza la distribuzione di pasti prima in piazzale Europa e poi in piazzale Marconi; alcuni volontari poi si spostano sui binari. La prossima consegna avverrà proprio nei giorni delle feste. "Spesso vado anche io da sola – racconta –. Molte persone non hanno piacere di veder arrivare tutto il gruppo". Avere le attenzioni addosso può creare imbarazzo, ma potrebbe anche portare a una segnalazione alla polizia e allo sgombero del giaciglio di fortuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitativa. In fila per un pasto: "Nessuno affitta casa ai ragazzi stranieri"

Emergenza abitativa. In fila per un pasto: Nessuno affitta casa ai ragazzi stranieri.

