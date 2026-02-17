Olimpiadi dei trapianti | Samuele da paziente in dialisi a medaglia d’oro un inno alla donazione

Samuele, un ragazzo di 17 anni di Roma, ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi dei trapianti, dimostrando come la donazione di organi possa cambiare la vita. Fino a poco tempo fa, viveva in dialisi e affrontava ogni giorno con fatica, ma ora si trova sul podio, portando con sé un messaggio forte. La sua vittoria arriva dopo un lungo percorso di speranza e di impegno, che ha coinvolto anche il suo intervento di trapianto. Ora, Samuele diventa un esempio per chi aspetta un organo e per chi si impegna a diffondere la cultura della donazione.

Dalla Dialisi al Podio: Samuele, il Campione Olimpico che Incoraggia la Donazione di Organi. Roma, 17 febbraio 2026 – Samuele, un diciassettenne italiano, ha conquistato una medaglia d’oro alle Olimpiadi dei trapiantati, diventando un simbolo di speranza e resilienza. La sua storia, iniziata con una grave malattia renale diagnosticata in tenera età e proseguita attraverso anni di dialisi, testimonia il potere della donazione di organi e la possibilità di una vita piena anche dopo sfide mediche complesse. Il suo percorso è stato al centro del convegno “Quando il dono diventa cura” organizzato dall’ospedale Bambino Gesù di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

