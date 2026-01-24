Trenitalia alle Olimpiadi Frecce e bus in pista per una mobilità da medaglia d’oro

Durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, Trenitalia garantirà un servizio di mobilità affidabile e sostenibile. Con collegamenti in treno e autobus dedicati, l’azienda si impegna a facilitare gli spostamenti di atleti, spettatori e visitatori, offrendo soluzioni pratiche e puntuali. Una presenza strategica che supporta l’evento, contribuendo a rendere le Olimpiadi un momento di eccellenza anche nel trasporto.

C'è chi la propria gara attende di disputarla, come gli atleti che tra pochi giorni si sfideranno nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, e chi come Trenitalia può dire di averla già vinta. La società del Gruppo FS in qualità di Premium Partner in questi anni ha lavorato sodo per unire l'emozione dello sport alla sostenibilità del viaggio. In un'edizione che fa del rispetto ambientale uno dei suoi pilastri, il treno diventa il mezzo d'elezione per atleti e spettatori, garantendo collegamenti rapidi e capillari che permettono di lasciare l'auto a casa e godersi lo spettacolo delle montagne senza stress.

