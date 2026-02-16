Da Nicholas Green a Tommaso com’è cambiata la storia dei trapianti e quali sono le regole per la donazione in Italia

Nicholas Green, un bambino di sette anni ucciso in un incidente stradale nel Sud Italia nel 1994, ha portato alla nascita di nuove leggi sulla donazione di organi nel nostro paese. La sua morte ha spinto il Parlamento a rivedere le regole, rendendo più facile e più sicuro il processo di donazione. Da allora, le procedure sono cambiate e sono stati rafforzati i controlli per evitare abusi. Oggi, in Italia, molte più persone si offrono come donatori rispetto a vent’anni fa.

Quando un ragazzino americano di sette anni venne ucciso sull'autostrada del Sud Italia nel 1994, nessuno immaginava che la sua tragedia avrebbe cambiato per sempre il modo in cui gli italiani guardano ai trapianti di organi. Nicholas Green dormiva sul sedile posteriore dell'auto mentre i genitori guidavano sulla Salerno-Reggio Calabria, quando dei banditi aprirono il fuoco. La decisione della famiglia di donare i suoi organi sconvolse l'opinione pubblica: improvvisamente, cittadini e istituzioni scoprirono un mondo che fino a quel momento era rimasto nell'ombra. Lo scorso 23 dicembre 2025, all'ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo Tommaso ha ricevuto un cuore che avrebbe dovuto salvargli la vita.