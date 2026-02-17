Olimpiadi curling da record | Italia nella storia!

L’Italia ha scritto una pagina storica nel curling ai Giochi Olimpici, grazie a una vittoria che ha sorpreso tutti. La squadra azzurra ha battuto avversari di livello e si è qualificata per le fasi finali, portando a casa risultati inaspettati. La vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici, e ora i giocatori celebrano il loro successo nel cuore di Pechino.

Certe partite sembrano destinate a scivolare via nel silenzio, quando il sogno più grande appare già lontano. E invece no. Perché c’è un momento, nello sport, in cui l’orgoglio prende il posto dei calcoli e la voglia di rialzarsi diventa più forte di tutto. Ed è lì che può nascere una storia capace di far venire i brividi. È successo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in una sfida che aveva il sapore di un bivio: da una parte la pressione, dall’altra la necessità di dimostrare che l’Italia non è arrivata fin qui per fare da comparsa. E quando si gioca così, con il cuore prima ancora che con le mani, il ghiaccio diventa un palcoscenico spietato ma anche meraviglioso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Europei di curling 2025, Italia ko nella finale per il bronzo: azzurri quarti per la sesta volta nella storia Leggi anche: Pio Esposito Inter, gol da record in Coppa Italia col Venezia: solo uno meglio di lui nella storia nerazzurra! Estasi FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, oro e record olimpico nei 3000 femminili | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi; Amos Mosaner incanta Cortina! Bocciata da maestro dell'Azzurro nella sfida di round robin Italia-Stati Uniti, rivivila; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante. Olimpiadi 2026, è record di medaglie azzurre: oro nello short track e bronzo nel curlingAlle Olimpiadi invernali un'Italia da sogno. Con undici medaglie vinte nelle prime giornate di gara è stato eguagliato il numero di ori di Pechino 2022 e quello totale di trionfi, di Torino 2006. La f ... ildigitale.it Dopo la delusione per Arianna Fontana, arriva la 23ª medaglia azzurra, grazie al bronzo nel Big Air. Curling: uomini ko, donne prima gioiaDopo una domenica da record, festeggia ancora l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando una storica 23ª medaglia con il primo podio assoluto nel Freestyle, conquistato da Flora Taba ... corrieredellosport.it Lo scandalo olimpico del curling: scoppia il "boopgate" Scoperti i furbetti e le immagini TV delle Olimpiadi di Milano Cortina diventano virali facebook Perché il curling è diventato il vero scandalo delle Olimpiadi dopo aver scoperto i furbetti x.com