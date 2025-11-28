Europei di curling 2025 Italia ko nella finale per il bronzo | azzurri quarti per la sesta volta nella storia

A Lohja (Finlandia) si assegnano le prime medaglie degli Europei 2025. Nel match per il terzo posto, l’Italia cede 9-3 alla Scozia dopo una partita indirizzata dagli scozzesi nella seconda parte. Obiettivo vigilia centrato – l’accesso alle semifinali – e passo avanti rispetto al 2024. Gli Europei 2025 di curling, disputati a Lohja, in Finlandia, hanno aperto ufficialmente il sabato delle decisioni con l’assegnazione delle prime medaglie. Nella serata di venerdì 28 novembre, l’Italia maschile è tornata sul ghiaccio per giocarsi il bronzo, affrontando la Scozia, reduce da un percorso netto nel round robin e dalla prima sconfitta del torneo subita contro la Svezia in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it