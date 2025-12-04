Pio Esposito Inter gol da record in Coppa Italia col Venezia | solo uno meglio di lui nella storia nerazzurra!

Inter News 24 Il dato sul centravanti. Francesco Pio Esposito ha vissuto una serata indimenticabile sotto le luci di San Siro. Nel match degli ottavi di Coppa Italia vinto contro il Venezia, il giovane attaccante ha finalmente coronato uno dei suoi sogni più grandi: segnare il suo primo gol al “Meazza” indossando la maglia dell’Inter, proprio davanti al suo pubblico. Dopo aver timbrato il cartellino in trasferta contro il Cagliari in campionato e contro l’Union Saint-Gilloise in campo europeo, il talento classe 2005 ha liberato il suo primo urlo casalingo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, gol da record in Coppa Italia col Venezia: solo uno meglio di lui nella storia nerazzurra!

Altre letture consigliate

?Primo gol a San Siro in maglia #Inter per Pio #Esposito ?Che diventa anche il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato in quattro competizioni diverse quest'anno Più le marcature in Nazionale A 20 anni - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Pio Esposito è già bomber totale. Dalla Serie A alle coppe Vai su X

Inter, Pio Esposito fa la voce grossa: prima gioia a San Siro, percorso da predestinato - Calhanoglu aveva predetto il gol del compagno: per l’attaccante prima gioia anche in nerazzurro a San Siro dopo la rete alla Norvegia ... tuttosport.com scrive

Inter, Pio Esposito nella storia: primo gol a San Siro, record dopo Balotelli. La ‘vendetta’… - Pio Esposito ha trovato il primo gol al Meazza con la maglia dell’Inter ieri sera, al 20’ della sfida contro il Venezia di Coppa Italia ... Secondo msn.com

Inter, esplode definitivamente Pio Esposito. La Coppa Italia spingerà per un posto da titolare? - Inter, esplode definitivamente Pio Esposito: la Coppa Italia è stato il palcoscenico perfetto per l’attaccante In un San Siro semivuoto ma divertito dall’allegria dell’Inter “B”, la serata di Coppa It ... Si legge su calcionews24.com

Inter, Pio Esposito predestinato: gol in tutte le competizioni. Predizione e abbraccio con… - Il classe 2005 ha siglato la sua prima rete al Meazza in maglia nerazzurra: ha segnato almeno una rete in ogni torneo ... Come scrive msn.com

Inter-Venezia 5-1, pagelle: Diouf uomo-copertina, Thuram devastante, Pio Esposito gladiatore, Bonny cinico - Andy Diouf sblocca la partita e tiene fede alle grandi attese, mentre Marcus Thuram torna a gioire con una doppietta ... Come scrive eurosport.it

Inter, notte magica per Francesco Pio Esposito: la statistica non mente! - Inter, notte magica a San Siro: Francesco Pio Esposito segna il suo primo gol ufficiale in Coppa Italia. Lo riporta calcionews24.com