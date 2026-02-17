Olimpiadi | a Livigno Tormod Frostad sfiora la perfezione e si porta a casa l' oro

Tormod Frostad ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Livigno, dopo aver sfiorato la perfezione nella finale di big air del freestyle ski maschile. La gara ha registrato i punteggi più alti di sempre, e il norvegese ha impressionato il pubblico con un salto spettacolare. La neve fresca di Livigno ha fatto da sfondo a questa prova memorabile, che ha visto Frostad dominare con abilità e coraggio.

Nella seconda run Troy Podmilsak sbaglia in "atterraggio" e ottiene solo 73,75 punti, mentre Birk Ruud e Luca Harrington non riescono a completare il loro trick. Gli unici a confermarsi sono Matej Svancer con un punteggio di 95,25 (totale di 187 punti), Mac Forehand, che bissa il suo 95 salendo a quota 190 e, soprattutto, Tormod Frostad che ottiene un incredibile punteggio di 97 e sembra ipotecare la medaglia d'oro (192,25 di totale). Tutto deciso? Neanche per sogno, perché, se è vero che, da un lato, nessuno degli altri atleti in lizza riesce a impensierire il trio a medaglie, nonostante alcuni punteggi ragguardevoli come il 91,5 di Konnor Ralph e il 94 di Troy Podmilsak, dall'altro sono proprio Svancer, Forehand e Frostad, già certi a quel punto di una medaglia (sono stati gli ultimi tre a saltare) a darsele di santa ragione e a regalare uno spettacolo mai visto.