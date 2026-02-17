Olimpiadi 2026 Tabanelli riguarda emozionata la sua gara a Casa Italia
Flora Tabanelli ha vinto la prima medaglia italiana nello sci freestyle alle Olimpiadi del 2026, un risultato che le dà grande soddisfazione. La giovane atleta si è detta emozionata mentre si preparava a partecipare alla sua gara presso l'area di Casa Italia, con il ricordo di aver sognato questa vittoria fin da quando era bambina.
Flora Tabanelli ha conquistato lunedì la prima medaglia italiana nello sci freestyle nella storia delle Olimpiadi. Nonostante l'infortunio al ginocchio dello scorso novembre in allenamento, nel quale si è lesionata il legamento crociato, Tabanelli ha deciso comunque di non tirarsi indietro, salendo addirittura sul terzo gradino del podio. L'atleta, con tanto di medaglia al collo, è stata accolta a Casa Italia a Livigno, dove ha anche riguardato emozionata la sua gara trasmessa sul maxischermo.
Brignone rivive la sua gara e si commuove: la celebrazione a Casa ItaliaFederica Brignone torna a casa, questa volta per rivivere la sua gara e festeggiare insieme ai tifosi.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. 196 azzurri, è record! Tornano Brignone e TabanelliLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.
Milano Cortina 2026, Flora Tabanelli festeggiata a Casa Italia: bronzo storico con il crociato rotto
