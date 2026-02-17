Flora Tabanelli ha vinto la prima medaglia italiana nello sci freestyle alle Olimpiadi del 2026, un risultato che le dà grande soddisfazione. La giovane atleta si è detta emozionata mentre si preparava a partecipare alla sua gara presso l'area di Casa Italia, con il ricordo di aver sognato questa vittoria fin da quando era bambina.

Flora Tabanelli ha conquistato lunedì la prima medaglia italiana nello sci freestyle nella storia delle Olimpiadi. Nonostante l’infortunio al ginocchio dello scorso novembre in allenamento, nel quale si è lesionata il legamento crociato, Tabanelli ha deciso comunque di non tirarsi indietro, salendo addirittura sul terzo gradino del podio. L’atleta, con tanto di medaglia al collo, è stata accolta a Casa Italia a Livigno, dove ha anche riguardato emozionata la sua gara trasmessa sul maxischermo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Tabanelli riguarda emozionata la sua gara a Casa Italia

