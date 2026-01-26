Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutti i convocati dell’Italia 196 azzurri è record! Tornano Brignone e Tabanelli

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7. L’Italia ha convocato un team record di 196 atleti, tra cui il ritorno di Brignone e Tabanelli. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri, pronti ad affrontare questa importante competizione internazionale.

Da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6, e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena, invece, domenica 22. Nei 19 giorni di gare verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione, inoltre, farà il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. I quattro portabandiera dell’Italia sono stati selezionati dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG): la scelta è andata su Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono stati scelti dieci atleti italiani di speed skating che prenderanno parte alle competizioni.

Ecco i nomi degli atleti italiani convocati per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio 2026.

