Brignone rivive la sua gara e si commuove | la celebrazione a Casa Italia

Federica Brignone torna a casa, questa volta per rivivere la sua gara e festeggiare insieme ai tifosi. La sciatrice è stata accolta in modo caloroso alla Galleria d’Arte Farsetti, dove si è commossa mentre riviveva i momenti più belli della sua performance. Un pomeriggio di emozioni, tra sorrisi e riconoscimenti, in un clima di festa che ha coinvolto tutti gli appassionati presenti.

Tappa a Casa Italia per Federica Brignone, accolta in un clima di festa alla Galleria d'Arte Farsetti. L'azzurra si è presentata poco dopo le 20 con l'oro al collo, sorridente e visibilmente orgogliosa del traguardo raggiunto. Tra applausi e congratulazioni, ha rivissuto le immagini della sua gara, lasciandosi coinvolgere dall'emozione di una vittoria destinata a restare nella memoria.

