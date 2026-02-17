Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il pattinaggio di velocità e il biathlon attirano l’attenzione. La gara di pattinaggio di velocità si svolge sulla pista di Baselga di Piné, dove gli atleti italiani cercano di migliorare i risultati delle ultime edizioni. Nel biathlon, gli sportivi si sfidano nelle nevi di Anterselva, con la speranza di conquistare nuove medaglie per l’Italia.

Una nuova giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con nuove speranze di medaglia per l’Italia, pronta a incrementare un medagliere che è già da record. Oggi, 17 febbraio, gli azzurri puntano soprattutto sulla staffetta del pattinaggio di velocità (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti). Può puntare al podio anche la nazionale maschile di biathlon, impegnata nella staffetta 4×7,5 km. Il quartetto azzurro è formato da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin. QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 17 FEBBRAIO Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – Tutte le notizie di oggi 17 febbraio Inizio diretta: 170226 09:45 Fine diretta: 170226 23:00 09:49 170226 Combinata nordica, Italia spera con Pittin-Costa-Kostner Tutto pronto nelle venues olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, oggi attesa per il pattinaggio di velocità e il biathlon – La diretta

Questa sera le Olimpiadi di Milano e Cortina si aprono con il pattinaggio di figura e il rhythm dance.

La gara di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 riprende con le coppie in pista.

Giovanni Franzoni Re della Streif | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.