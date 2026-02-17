Olimpiadi 2026 oggi attesa per il pattinaggio di velocità e il biathlon – La diretta
Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il pattinaggio di velocità e il biathlon attirano l’attenzione. La gara di pattinaggio di velocità si svolge sulla pista di Baselga di Piné, dove gli atleti italiani cercano di migliorare i risultati delle ultime edizioni. Nel biathlon, gli sportivi si sfidano nelle nevi di Anterselva, con la speranza di conquistare nuove medaglie per l’Italia.
Una nuova giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con nuove speranze di medaglia per l’Italia, pronta a incrementare un medagliere che è già da record. Oggi, 17 febbraio, gli azzurri puntano soprattutto sulla staffetta del pattinaggio di velocità (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti). Può puntare al podio anche la nazionale maschile di biathlon, impegnata nella staffetta 4×7,5 km. Il quartetto azzurro è formato da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin. QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 17 FEBBRAIO Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – Tutte le notizie di oggi 17 febbraio Inizio diretta: 170226 09:45 Fine diretta: 170226 23:00 09:49 170226 Combinata nordica, Italia spera con Pittin-Costa-Kostner Tutto pronto nelle venues olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
