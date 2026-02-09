LIVE Pattinaggio di figura Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA | attesa per Guignard Fabbri

Questa sera le Olimpiadi di Milano e Cortina si aprono con il pattinaggio di figura e il rhythm dance. L’attenzione è tutta su Guignard e Fabbri, che si preparano a scendere in pista tra le star in gara. Al momento, dopo il primo gruppo, in testa ci sono Bekker e Hernandez della Gran Bretagna con 72 punti. La gara è ancora aperta e il pubblico aspetta con trepidazione i prossimi atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57: Questa la classifica dopo il primo gruppo: 1 Phebe Bekker James Hernandez (Gran Bretagna) 72.46 (Qualificati) 2 Milla Ruud Reitan Nikolaj Majorov (Svezia) 67.31 3 Sofia Val Asaf Kazimov (Spagna) 64.98 4 Shiyue Wang Xinyu Liu (Repubblica Popolare Cinese) 64.76 19.51: La coppia svedese Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov totalizza un punteggio di 67.31 e si inseriscono in seconda posizione 19.46: Sul ghiaccio ora la coppia svedese composta da Milla Ruud Reitan, 21 anni, nata a Oslo e residente a Oberstdorf e Nikolaj Majorov, 26 anni di Lulea, residente a Norrkoeping.

