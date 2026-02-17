Olimpiadi 2026 Lorello | Dispiace non resti un impianto per il ghiaccio dopo i Giochi

Riccardo Lorello, ex atleta e medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, ha espresso delusione perché l'impianto per il ghiaccio di Milano, costruito per le Olimpiadi 2026, potrebbe essere smantellato. Lorello ha sottolineato che un movimento sportivo forte necessita di strutture moderne e accessibili, ma teme che la decisione di non mantenere l’impianto possa danneggiare le opportunità di crescita per gli sport invernali nella regione. Un esempio concreto è la mancanza di alternative immediate che possa sostituire questa struttura, fondamentale per gli allenamenti dei giovani talenti.

Un movimento sportivo per crescere ha bisogno di impianti, numerosi e di qualità. Di questo ne è convinto Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. "Sono contentissimo perché anche i successi della gara a squadre avvicinano al nostro sport. Purtroppo non avendo impianti all'attivo in tutta Italia risulterà estremamente difficile che la gente si avvicini al nostro sport. Abbiamo soltanto due impianti di cui uno in manutenzione. È un peccato che dopo le Olimpiadi non resti una struttura in grado di dare continuità al movimento del ghiaccio anche perché noi passiamo tantissimo giorni fuori casa durante l'anno e vediamo le nostre famiglie molto poco.