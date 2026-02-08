LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lorello avvicina il record olimpico! Attesa per Ghiotto

Riccardo Lorello si avvicina al record olimpico nello slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il vice campione olimpico ha fatto un ottimo tempo, fermando il cronometro a 6’09”22, oltre tre secondi più veloce del suo rivale più vicino, l’olandese Van de Bunt. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi run, mentre si aspetta anche la gara di Ghiotto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25: Ora il giapponese Sasaki e il cinese Liu 16.23: COSA HA FATTO RICCARDO LORELLO! Grande tempo per il vice campione olimpico che chiude con 6’09?22, oltre 3? di vantaggio sull’olandese Van de Bunt che è terzo dietro a Kongshaug che ha chiuso con 6’11?31 16.22: Lorello in nella crescita nel finale di gara! 16.19. Al km 2600 Lorello ha vantaggio di 1?14 ma Kongshaug ha un vantaggio di 1?70 sull’olandese Van de Bunt 16.14: Perde qualcosa nel finale l’olandese Van de Bunt che chiude con il tempo di 6’12?94 che significa primo posto. Henriksen è quarto a 8?04 dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima manche del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata questa mattina.

Questa sera sono riprese le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

